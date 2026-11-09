Tiene 33 años, es argentina y creó una “curita futurista” que busca regenerar la piel: la conmovedora historia familiar detrás de su invento

Mikele Amondarain, la científica argentina de 33 años que desarrolló un innovador parche experimental para favorecer la regeneración de la piel y la cicatrización de heridas complejas. Foto: Instagram / mikeamondarain.

La científica argentina Mikele Amondarain, de 33 años, desarrolló junto a su equipo un innovador parche de hidrogel con exosomas de células madre que busca acelerar la cicatrización y favorecer la regeneración de tejidos humanos.

Nacida en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, la genetista convirtió una experiencia familiar marcada por el cáncer en el motor de una investigación que hoy despierta interés dentro del campo de la medicina regenerativa.

Su proyecto, impulsado a través de la startup biotecnológica Vesicly, está orientado inicialmente al tratamiento de heridas complejas, como úlceras, escaras y quemaduras. Aunque todavía se encuentra en fase experimental y no está disponible para pacientes, los resultados preclínicos comunicados por el equipo abren una perspectiva alentadora para futuras aplicaciones médicas.

Egresada de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Mikele Amondarain convirtió una dolorosa experiencia familiar en el motor de su carrera científica. Foto: Instagram / mikeamondarain.

La historia de Amondarain alcanzó una mayor repercusión pública después de su participación en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, donde explicó el funcionamiento de su invento y recordó los años en los que acompañó a su padre durante una prolongada enfermedad.

Quién es Mikele Amondarain, la científica argentina que convirtió una tragedia familiar en un proyecto de investigación

Mikele Amondarain nació en Coronel Pringles y desde pequeña convivió con una realidad que marcaría su futuro: su padre, José María, fue diagnosticado con cáncer de colon y atravesó durante 14 años tratamientos, operaciones e internaciones.

Con el paso del tiempo, las complicaciones de la enfermedad hicieron que las heridas quirúrgicas fueran cada vez más difíciles de cicatrizar.

Durante su entrevista con Mario Pergolini, la investigadora recordó: “Tuve a mi papá enfermo durante 14 años y lo acompañamos durante todo el proceso y la enfermedad. La realidad es que vivió más años de lo que esperaban los médicos”.

Aquella experiencia le permitió conocer de cerca el sufrimiento que pueden provocar las lesiones persistentes, especialmente en pacientes sometidos a múltiples intervenciones. Con el tiempo, esa vivencia se transformó en una motivación para buscar soluciones desde la ciencia.

Después de completar sus estudios secundarios en una escuela técnica, decidió estudiar la Licenciatura en Genética en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en Pergamino, donde se formó entre 2015 y 2020.

El padre de Mikele Amondarain atravesó 14 años de lucha contra el cáncer, una experiencia que inspiró a la genetista argentina a investigar nuevas alternativas para tratar heridas difíciles de cicatrizar. Foto: Instagram / mikeamondarain.

Su recorrido académico continuó con investigaciones en el Laboratorio de Inmunología Oncológica de la Academia Nacional de Medicina y, posteriormente, con su formación doctoral en el Instituto de Neurociencias CONICET-Fleni.

Fue durante esta etapa cuando comenzó a trabajar en una tecnología destinada a aprovechar los mecanismos de comunicación celular para favorecer la reparación de tejidos dañados.

Cómo funciona el parche con exosomas que busca regenerar la piel y acelerar la cicatrización

El desarrollo de Amondarain combina dos elementos fundamentales: un hidrogel biocompatible y exosomas obtenidos de células madre. El objetivo es crear un apósito capaz de actuar directamente sobre una herida y liberar componentes biológicos que favorezcan los procesos naturales de reparación.

Los exosomas son pequeñas vesículas extracelulares liberadas por las células. Contienen moléculas, proteínas y otras señales biológicas que pueden intervenir en la comunicación celular. Por sus propiedades, son objeto de numerosas investigaciones relacionadas con la regeneración de tejidos.

En el caso de Vesicly, el equipo trabaja con exosomas provenientes de células madre, incorporados a una estructura de hidrogel desarrollada mediante técnicas de bioimpresión 3D. Este material funciona como soporte y permite que los componentes regenerativos permanezcan en contacto con la zona lesionada.

El parche desarrollado por el equipo de Vesicly combina un hidrogel con exosomas derivados de células madre y busca acelerar la reparación de tejidos dañados. Foto: Instagram / mikeamondarain.

La propia científica describió el dispositivo como una especie de “curita futurista”, aunque su funcionamiento pretende ir mucho más allá de cubrir o proteger una lesión.

Durante su participación televisiva, Amondarain aseguró que los ensayos experimentales mostraron una reducción importante en los tiempos de cierre de las heridas, además de mejoras en la calidad del tejido regenerado. Incluso mencionó la recuperación del crecimiento del pelo en las zonas estudiadas.

Sin embargo, estos resultados corresponden a investigaciones preclínicas y todavía deben ser validados mediante estudios adicionales y futuros ensayos clínicos en seres humanos.

Para qué heridas podría utilizarse y en qué etapa se encuentra el invento argentino

El primer objetivo del proyecto es desarrollar una alternativa para pacientes con heridas que presentan dificultades de cicatrización, un problema que puede afectar especialmente a personas mayores, pacientes con diabetes o personas que atraviesan enfermedades y tratamientos prolongados.

Entre las posibles aplicaciones se encuentran las úlceras crónicas, las lesiones por presión —conocidas como escaras—, las quemaduras graves y otras heridas profundas que requieren cuidados especializados.

La investigadora también manifestó interés en estudiar posibles aplicaciones para enfermedades que producen una extrema fragilidad cutánea, como la epidermólisis bullosa, conocida popularmente como piel de mariposa.

A través de su startup Vesicly, la científica argentina impulsa una tecnología de medicina regenerativa que podría aplicarse en el futuro al tratamiento de úlceras, quemaduras y otras lesiones complejas. Foto: Freepik.

Por el momento, el parche no se encuentra disponible comercialmente ni ha sido aprobado como tratamiento médico. Según explicó Amondarain en octubre de 2026, el equipo había realizado pruebas en células y animales y todavía debía avanzar hacia modelos animales de mayor tamaño antes de comenzar los estudios en personas.

Además, la tecnología podría convertirse en una plataforma para futuras investigaciones sobre otros tejidos del organismo, como el cardíaco, el neuronal o el ocular. No obstante, estas posibilidades corresponden a objetivos de largo plazo que requieren nuevas investigaciones.

Vesicly: la startup argentina que busca llevar una innovación científica del laboratorio a los pacientes

Para transformar la investigación en una tecnología con posibilidades de aplicación médica, Amondarain impulsó Vesicly, una startup biotecnológica que trabaja en el desarrollo de soluciones basadas en exosomas y medicina regenerativa.

El emprendimiento utiliza infraestructura del +54Lab, ubicado en el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio que conecta proyectos científicos, empresas tecnológicas e iniciativas de investigación aplicada.

Mikele Amondarain, investigadora argentina formada en la UNNOBA y vinculada al CONICET-Fleni, busca llevar su innovador parche regenerativo del laboratorio a futuras aplicaciones médicas.

El proyecto también consiguió apoyo internacional a través de Startup Chile, un programa de impulso a emprendimientos innovadores. Además, la científica obtuvo una Beca Draper durante el programa Deep-Tech for Smart Longevity, vinculado al Tecnológico de Monterrey y Draper House Americas.

Estos reconocimientos representan un avance importante para una iniciativa que enfrenta uno de los mayores desafíos de la biotecnología: conseguir financiamiento suficiente para completar las investigaciones, realizar ensayos clínicos y superar los procesos regulatorios necesarios.

En paralelo, el equipo trabaja en la protección de su propiedad intelectual y en la posibilidad de ampliar las aplicaciones de la plataforma de exosomas hacia otros sectores tecnológicos.