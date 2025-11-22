Ideal para planes al aire libre: cómo va a estar el clima este fin de semana, según el Servicio Meteorológico

Si bien las tormentas y las ráfagas complicaron el inicio del descanso extendido, el pronóstico del clima señaló que las condiciones mejorarán progresivamente.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Este fin de semana largo se presenta como una chance inmejorable para pasear, incluso sin salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien las tormentas y las ráfagas complicaron el inicio del descanso extendido, el pronóstico del clima señaló que las condiciones mejorarán progresivamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro volverá a aumentar y se vivirán días calurosos durante el finde, sin chances de lluvias. Estas condiciones ayudarán a realizar planes al aire libre y disfrutar de la primavera en el territorio porteño.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

El clima durante el fin de semana largo

Los datos del SMN indican que la jornada más fresca fue el viernes 21 de noviembre, con una máxima de los 22 °C. Un punto a tener en cuenta es que la nubosidad no permitió que se vea el sol.

En cuanto a las siguientes jornadas, la máxima del sábado 22 será de 21 grados, por lo que el calor se sentirá poco a poco con la entrada en el descanso extendido en Argentina. En tanto, la mínima será de 11 °C.

El domingo 23 de noviembre será ideal para planificar salidas. Sin grandes variaciones en el termómetro, con cifras de entre 15 °C y 24 °C, el cielo pasará de despejado a ligeramente nublado.

Clima de Ciudad de Buenos Aires: cuál será el día más caluroso del fin de semana largo

Por último, el día más caluroso del fin de semana largo llegará el lunes 24. Con cielo algo nublado, la máxima finalmente alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima será de 17 °C.

Cómo estará el clima la próxima semana en Buenos Aires