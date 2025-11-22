Pronóstico del fin de semana largo: cómo estará el clima del sábado 22 de noviembre en Buenos Aires, según el SMN

Si bien las tormentas y las ráfagas complicaron el inicio del descanso extendido, el pronóstico del clima señaló que las condiciones mejorarán progresivamente.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

El fin de semana largo en Argentina ofrece distintas oportunidades para realizar paseos o salidas planificadas hace tiempo. En este contexto, es fundamental conocer las condiciones climáticas que entrega el pronóstico, con una gran noticia para lo que resta del descanso extendido en Buenos Aires.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro volverá a aumentar y se vivirán días calurosos durante el finde, sin chances de lluvias. Estas condiciones ayudarán a realizar planes al aire libre y disfrutar de la primavera en el territorio porteño.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Argentina: el clima durante el sábado 22 de noviembre

Los datos del SMN indican la máxima del sábado 22 de noviembre será de 21 grados, mientras que la mínima estará en 10°. El calor se sentirá poco a poco con la entrada en el descanso extendido en Argentina.

El cielo estará algo nublado tanto a la mañana como a la noche, mientras que a la tarde estará parcialmente nublado. Lo más importante: no hay probabilidades de lluvia para Buenos Aires.

El domingo 23 de noviembre será ideal para planificar salidas. Sin grandes variaciones en el termómetro, con cifras de entre 15 °C y 24 °C, el cielo pasará de despejado a ligeramente nublado.

Clima de Ciudad de Buenos Aires: cuál será el día más caluroso del fin de semana largo

Por último, el día más caluroso del fin de semana largo llegará el lunes 24. Con cielo algo nublado, la máxima finalmente alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima será de 17 °C.

Cómo estará el clima la próxima semana en Buenos Aires