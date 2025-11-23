Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima del día

Esta mañana en Buenos Aires, el clima se presenta con cielos ligeramente nublados, y la temperatura mínima comenzará en 5.6°C. Este ambiente fresco se acompañará de vientos suaves que alcanzarán hasta 10 km/h, por lo que se recomienda llevar abrigo si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el clima continuará mostrando cielos parcialmente nubosos, con un incremento gradual de la temperatura, alcanzando máximas de 15.7°C. Al aproximarse la noche, la ciudad experimentará una ligera disminución de las nubes, permitiendo vislumbrar, en parte, las estrellas. La velocidad del viento se mantendrá constante entre los 8 a 10 km/h, sin embargo, la humedad podría dar una percepción de frescor en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:05 y se despedirá a las 17:52, brindando un total de luz diurna ideal para aprovechar las actividades al aire libre.