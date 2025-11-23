Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima Catamarca

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:00

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 21 km/h, y la humedad rondará el 65%. Las condiciones predominantes incluyen cielos parcialmente despejados, generando una atmósfera fresca durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance la tarde, las temperaturas subirán, acercándose a un máximo de 23.7°C. Siguen predominando las condiciones parcialmente nubladas, aunque no hay expectativas de precipitaciones significativas, ya que el porcentaje de probabilidad de lluvia está en cero. El viento continúa soplando a una velocidad moderada. Durante la noche, se espera que las temperaturas desciendan un poco, proporcionando unas condiciones cómodas y frescas para la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, es importante considerar que la salida del sol se produce a las 8:12 y el ocaso a las 18:33, logrando un lapso de luz diurna apropiado para actividades al aire libre.