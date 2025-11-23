Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En Ciudad De Buenos Aires, se espera un día con clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en 8.6°C, mientras que la sensación térmica será agradable con un nivel de humedad del 62%. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y la noche, el tiempo continuará con nubosidad variable. Las temperaturas subirán y podrán alcanzar hasta los 16°C. Se prevé un leve descenso de la humedad, lo que podría mejorar la sensación térmica. Estos cambios no son significativos, aunque los vientos variarán su dirección con intensidades suaves, llegando a un máximo de 12 km/h.