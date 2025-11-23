Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, el clima en Córdoba será parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco. A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, ofreciendo un clima moderado para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no obstante, las temperaturas serán cálidas. La velocidad del viento alcanzará los 19 km/h, creando una brisa ligera, que será agradable para actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, sin precipitaciones en el pronóstico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

En Córdoba, el amanecer tendrá lugar a las 08:12 y el atardecer será alrededor de las 18:21, proporcionando un día de buena duración para actividades diurnas.