Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:01

Condiciones matutinas en Corrientes

Esta mañana, en Corrientes, el tiempo estará principalmente despejado, lo que permitirá presenciar un amanecer pleno de luz con mínimas de 8.2°C. Se espera que el sol haga su aparición a las 07:08, iluminando el día hasta el atardecer a las 18:08. A pesar de la escasa perspectiva de lluvia, con un 0% de probabilidad de precipitaciones, la humedad relativa llegará hasta un 94% en su punto máximo durante el día. La velocidad del viento será moderada, alcanzando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el panorama continuará siendo parcialmente nublado, con temperaturas que podrían ascender hasta los 18.8°C. Aunque el índice de humedad máxima se mantendrá elevado, el riesgo de precipitaciones sigue siendo nulo. Los vientos podrían acelerarse ligeramente, pero se mantendrán en niveles seguros y moderados.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la observación astronómica, la luna alcanzará su fase de tercer cuarto, saliendo a las 17:27 y ocultándose a las 07:42 del día siguiente, ofrecendo una excelente oportunidad para disfrutar de cielos nocturnos despejados.