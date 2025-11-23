Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones matutinas en Corrientes

Esta mañana, en Corrientes, el tiempo estará principalmente despejado, lo que permitirá presenciar un amanecer pleno de luz con mínimas de 8.2°C. Se espera que el sol haga su aparición a las 07:08, iluminando el día hasta el atardecer a las 18:08. A pesar de la escasa perspectiva de lluvia, con un 0% de probabilidad de precipitaciones, la humedad relativa llegará hasta un 94% en su punto máximo durante el día. La velocidad del viento será moderada, alcanzando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el panorama continuará siendo parcialmente nublado, con temperaturas que podrían ascender hasta los 18.8°C. Aunque el índice de humedad máxima se mantendrá elevado, el riesgo de precipitaciones sigue siendo nulo. Los vientos podrían acelerarse ligeramente, pero se mantendrán en niveles seguros y moderados.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la observación astronómica, la luna alcanzará su fase de tercer cuarto, saliendo a las 17:27 y ocultándose a las 07:42 del día siguiente, ofrecendo una excelente oportunidad para disfrutar de cielos nocturnos despejados.