Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima Formosa

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:01

En la mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, se espera un clima mayormente soleado en Formosa, con una temperatura mínima de alrededor de 7.9°C. La humedad seguirá siendo alta, con un porcentaje máximo del 96%. Además, se pronostican vientos leves que alcanzarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá predominantemente despejado con algunas nubes dispersas hacia el final del día. Las temperaturas subirán hasta los 20.5°C, proporcionando una jornada agradable, aunque con una ligera sensación de frescura durante la madrugada. Los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 9 km/h.

Nota: Se recomienda usar protector solar si pasará tiempo al aire libre durante el día debido a la intensidad del sol.