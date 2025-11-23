Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima Formosa

En la mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, se espera un clima mayormente soleado en Formosa, con una temperatura mínima de alrededor de 7.9°C. La humedad seguirá siendo alta, con un porcentaje máximo del 96%. Además, se pronostican vientos leves que alcanzarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá predominantemente despejado con algunas nubes dispersas hacia el final del día. Las temperaturas subirán hasta los 20.5°C, proporcionando una jornada agradable, aunque con una ligera sensación de frescura durante la madrugada. Los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 9 km/h.

Nota: Se recomienda usar protector solar si pasará tiempo al aire libre durante el día debido a la intensidad del sol.