Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del clima para esta mañana en Jujuy

Esta mañana, en Jujuy se espera un tiempo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. La clima seguirá seco, sin previsión de lluvias ni nieve. Asegúrese de salir con ropa adecuada, ya que la temperatura podría sentirse más fresca debido al viento, el cual se espera tenga una velocidad media de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el clima en Jujuy continuará siendo mayormente nuboso, con aumento progresivo de las temperaturas, alcanzando máximas de 18.4°C. La humedad relativa será notable durante todo el día, siendo un desafío para quienes sufren de alergias. Aunque no se espera precipitación, los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Se recomienda a los conductores tener precaución en las carreteras debido a la disminución de visibilidad en las horas del anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

El amanecer en Jujuy está programado para las 08:01, mientras que el atardecer será alrededor de las 18:41. Estas horas ofrecen una buena oportunidad para actividades al aire libre y observaciones astronómicas.