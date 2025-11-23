Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Hoy en Mendoza, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6.6°C. La humedad estará en torno al 37%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 11 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda variar. Se espera que el día esté libre de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 17.5°C. Continúa el cielo parcialmente nuboso. Además, el viento persistirá a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 13 km/h. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable estar preparado para cualquier cambio repentino en el clima. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una ligera disminución en la temperatura y una brisa que ayudará a mantener el ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo más de 10 horas de luz diurna para disfrutar de cualquier actividad al aire libre.