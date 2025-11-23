Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

En Río Negro, el clima para la mañana se presenta con un estado parcialmente nuboso y temperaturas frescas, comenzando en los 6.8°C. La ausencia de precipitaciones es notable, lo cual permite disfrutar de una mañana tranquila. La humedad máxima alcanzará un 82%, mientras que los vientos del noroeste soplarán suavemente, con una media de 22 km/h. Este será un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para el resto del día, las condiciones mantendrán una tónica similar, con el cielo parcialmente nuboso y máximas que llegan a los 17.1°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero, la humedad relativa sigue alta, lo que puede generar una sensación térmica diferente. Durante la noche, el clima continúa estable, permitiendo una visión clara del cielo y un atardecer a las 17:51.