Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:02

El clima en Salta para hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 3.4°C y un máximo de 21.2°C. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 8 km/h, mientras la humedad se mantendrá en niveles óptimos cercanos al 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, Salta vivirá condiciones climáticas estables. El cielo continuará estando parcialmente nublado y los vientos moderarán a 9 km/h, ofreciendo una sensación más agradable. La humedad se mantendrá en torno al 47%, proporcionando un clima confortable para actividades al aire libre. Se recomienda vestir acorde al clima para disfrutar de un día sin preocupaciones.