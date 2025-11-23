Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Previsión diaria

El clima en Salta para hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 3.4°C y un máximo de 21.2°C. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 8 km/h, mientras la humedad se mantendrá en niveles óptimos cercanos al 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, Salta vivirá condiciones climáticas estables. El cielo continuará estando parcialmente nublado y los vientos moderarán a 9 km/h, ofreciendo una sensación más agradable. La humedad se mantendrá en torno al 47%, proporcionando un clima confortable para actividades al aire libre. Se recomienda vestir acorde al clima para disfrutar de un día sin preocupaciones.