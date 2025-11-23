Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en San Juan, el clima mostrará un inicio del día con condiciones parcialmente nubosas, marcando temperaturas mínimas de 9.2°C. Se sugiere prepararse para un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana. Los vientos se presentan suaves con una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad rondará el 33%, garantizando una sensación térmica acorde a la época.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya hacia la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con cielo parcialmente nuboso, elevando las temperaturas a un máximo de 20.4°C. A lo largo del día, los vientos mantendrán su curso con ráfagas que alcanzarán los 17 km/h, proporcionando una brisa fresca ideal para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones, por lo cual las condiciones del tiempo serán estables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:29 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37 horas. Estos horarios ofrecen amplias oportunidades para disfrutar de las actividades bajo el sol.