Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en San Juan, el clima mostrará un inicio del día con condiciones parcialmente nubosas, marcando temperaturas mínimas de 9.2°C. Se sugiere prepararse para un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana. Los vientos se presentan suaves con una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad rondará el 33%, garantizando una sensación térmica acorde a la época.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya hacia la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con cielo parcialmente nuboso, elevando las temperaturas a un máximo de 20.4°C. A lo largo del día, los vientos mantendrán su curso con ráfagas que alcanzarán los 17 km/h, proporcionando una brisa fresca ideal para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones, por lo cual las condiciones del tiempo serán estables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:29 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37 horas. Estos horarios ofrecen amplias oportunidades para disfrutar de las actividades bajo el sol.