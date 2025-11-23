Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:02

El clima hoy en San Luis presentará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que bajarán a los 7.5°C. No se prevén precipitaciones en esta franja horaria y la humedad alcanzará un nivel del 42%. La sensación térmica estará acompañada por vientos suaves a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, con un leve aumento de la humedad, alcanzando el 66%. Las temperaturas máximas se prevén alrededor de los 17.7°C, lo que configurará una jornada agradable para las actividades al aire libre. Los vientos podrán alcanzar picos de 22 km/h, pero no se esperan lluvias durante la tarde y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

La jornada comenzará con la salida del sol a las 08:25, mientras que el ocaso está previsto para las 18:24, ofreciendo un día de aproximadamente 10 horas de luz natural en San Luis.