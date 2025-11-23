Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima del día

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:02

Para hoy en Santa Cruz, las condiciones climáticas presentan cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de aproximadamente 3.4°C. Durante las primeras horas del día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 18 km/h. La humedad se mantendrá en un nivel considerablemente alto, alrededor del 80%, siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche en Santa Cruz, se anticipa que el clima continuará parcialmente nuboso. El viento aumentará ligeramente, con rachas de hasta 22 km/h. Aunque no se espera una gran variación en la temperatura, las condiciones se mantendrán frescas a lo largo del día.

Es importante considerar llevar ropa abrigada si tiene planificado estar en el exterior en la noche, debido a la humedad presente y la baja sensación térmica causada por el viento.