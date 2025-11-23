Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima del día

Para hoy en Santa Cruz, las condiciones climáticas presentan cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de aproximadamente 3.4°C. Durante las primeras horas del día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 18 km/h. La humedad se mantendrá en un nivel considerablemente alto, alrededor del 80%, siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche en Santa Cruz, se anticipa que el clima continuará parcialmente nuboso. El viento aumentará ligeramente, con rachas de hasta 22 km/h. Aunque no se espera una gran variación en la temperatura, las condiciones se mantendrán frescas a lo largo del día.

Es importante considerar llevar ropa abrigada si tiene planificado estar en el exterior en la noche, debido a la humedad presente y la baja sensación térmica causada por el viento.