Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima del Día

Condiciones climáticas para la mañana en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a los 7.9°C. La humedad se mantendrá en un nivel moderado durante el transcurso de la mañana. Se esperan vientos que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que generará una sensación térmica particular para el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones permanecen con escasa nubosidad y temperaturas que podrían llegar hasta los 18.5°C. No hay indicios significativos de precipitaciones a lo largo de la jornada, por lo que todo aparenta estar tranquilo. Al anochecer, el clima seguirá siendo agradable, con un ligero descenso en la temperatura. Los vientos continuarán soplando de manera estable, sin mayores alteraciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 23 de noviembre de 2025

El amanecer civil está previsto para las 07:59, mientras que el atardecer tomará lugar a las 18:06. La fase lunar para el día de hoy es de luna creciendo, ofreciendo una buena oportunidad para observaciones astronómicas al caer la noche.