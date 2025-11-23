Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima Diurno

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 06:02

El tiempo durante la mañana en Tierra Del Fuego

Durante la mañana, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán hasta -0.6°C. No se esperan precipitaciones y la humedad estará alrededor del 96%. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h, pero sin representar un riesgo mayor para los ciudadanos. Este clima es ideal para actividades al aire libre con la debida protección al frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el panorama seguirá siendo parcialmente nuboso con un leve aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 2.9°C. Los niveles de humedad seguirán altos, cerca del 99%, mientras que el viento podrá llegar a los 36 km/h como máximo. Es aconsejable reducir la exposición prolongada al aire libre debido al frío.

Se recomienda estar atentos a posibles cambios de temperatura debido a los vientos y prever abrigos adecuados.

Observaciones astronómicas

Se espera que el sol salga a las 09:54 y se ponga a las 17:12. La luna tendrá su salida a las 15:57 y caerá nuevamente a las 09:55, presentando una fase apenas visible. Se sugiere aprovechar el atardecer para actividades recreativas al aire libre mientras el clima lo permita.