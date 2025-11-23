Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre de 2025

Clima Diurno

El tiempo durante la mañana en Tierra Del Fuego

Durante la mañana, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán hasta -0.6°C. No se esperan precipitaciones y la humedad estará alrededor del 96%. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h, pero sin representar un riesgo mayor para los ciudadanos. Este clima es ideal para actividades al aire libre con la debida protección al frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el panorama seguirá siendo parcialmente nuboso con un leve aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 2.9°C. Los niveles de humedad seguirán altos, cerca del 99%, mientras que el viento podrá llegar a los 36 km/h como máximo. Es aconsejable reducir la exposición prolongada al aire libre debido al frío.

Se recomienda estar atentos a posibles cambios de temperatura debido a los vientos y prever abrigos adecuados.

Observaciones astronómicas

Se espera que el sol salga a las 09:54 y se ponga a las 17:12. La luna tendrá su salida a las 15:57 y caerá nuevamente a las 09:55, presentando una fase apenas visible. Se sugiere aprovechar el atardecer para actividades recreativas al aire libre mientras el clima lo permita.