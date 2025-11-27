Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 8 provincias: cuándo vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico del tiempo para la continuidad de la semana corta. A qué hora llueve.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

La mini semana se mantiene con mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, mientras que este jueves regresarían las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que la jornada de hoy tendrá cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde; con probabilidades de tormentas fuertes en la noche.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Hacia el cierre del día, la rotación del viento al este abriría la posibilidad de tormentas aisladas en áreas aledañas a Buenos Aires. Incluso desde el pronóstico del SMN, para la noche del jueves las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 40% y el 70%.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el viernes regresaría el bueno tiempo, con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 27 grados.

El sábado otra vez tendría precipitaciones, con lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 17 y 21 grados.

Alerta amarilla

El SMN emitió alerta amarilla por tormenta en distintas provincias: este de Río Negro, sur de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte de San Luis, sur de La Rioja y la zona central de Córdoba.

Durante el viernes, el sistema de alertas tempranas del organismo nacional mantiene las advertencias de color amarillo en el este de Mendoza, gran parte de San Luis y Córdoba, sur de La Rioja y zona central de Santa Fe.