Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima nos trae un panorama despejado. La mañana comenzará con temperaturas que rondan los 8.6°C. Aunque el cielo estará parcialmente nuboso, se espera que el tiempo se mantenga estable con un nivel de humedad del 78%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 22 km/h, proporcionando una brisa ligera y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 16°C. El cielo se mantendrá despejado y las condiciones atmosféricas serán ideales para actividades al aire libre. En la noche, las temperaturas bajarán un poco, pero seguirán siendo cómodas. La humedad permanecerá constante, lo que evitará que la sensación térmica descienda demasiado. Es un gran momento para disfrutar de una caminata nocturna bajo el cielo despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir por la mañana o en la noche, ya que el aire podría ser un poco fresco. Durante el día, usa protección solar para cuidar tu piel de la exposición prolongada al sol, a pesar de las nubes. Si conduces, mantén la vista atenta al viento, que podría afectar ligeramente la conducción en autopistas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Aprovecha el tiempo diurno al máximo con estas horas de luz natural.