Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Corrientes, el clima se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán en torno a los 8.2°C, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 9 km/h y una humedad del 44%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, el termómetro alcanzará los 18.8°C como máximo. Tampoco se esperan lluvias en esta franja horaria, aunque la humedad aumentará ligeramente a un promedio de 52%. Los vientos seguirán soplando suaves, con máximas de 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

A pesar de las nubes, será un buen día para actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera pero con algo de abrigo para las mañanas más frescas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:08 y se pondrá a las 18:08. La luna, por su parte, tendrá su salida a las 17:27 y su puesta a las 07:27 del día siguiente.