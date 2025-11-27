Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Informe Meteorológico

jueves, 27 de noviembre de 2025

Para este jueves 27 de noviembre de 2025, el clima en Neuquén se presenta con características de un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, ofreciendo una sensación fresca. La humedad relativa destacará como notable, siendo del 75%, lo cual podría generar cierta incomodidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, la máxima alcanzará unos 17°C, mientras que el cielo continuará con intervalos nubosos. Los vientos estarán presentes con una velocidad en ráfagas de hasta 27 km/h, provenientes del sector oeste.

En la noche, la jornada culminará con un descenso moderado en las temperaturas, pero sin variaciones abruptas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se aconseja llevar abrigo en caso de que la humedad y el fresco se hagan sentir. Es recomendable también contar con alguna protección para el viento, como una chaqueta cortaviento, en especial en áreas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

El amanecer en Neuquén se registrará a las 08:22, mientras que el atardecer se dará a las 18:16, brindando un tiempo adecuado para disfrutar de las actividades al aire libre bajo condiciones moderadas de sol.