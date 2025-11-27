Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Salta Hoy

jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:03

Mañana de clima en Salta

La clima matutino en Salta se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.5°C avanzando hacia un máximo de 21.2°C. La humedad alcanzará alrededor del 47%, mientras que los vientos podrían llegar a los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y durante la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 21.2°C y los vientos alcanzando su máxima de 8 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que ofrecerá una noche tranquila para los residentes de la región. La posibilidad de lluvias es prácticamente nula, con una probabilidad de precipitación de menos del 1%.

Observaciones astronómicas para Salta

Para los amantes de la astronomía, el amanecer se espera a las 8:03 AM, mientras el atardecer ocurrirá a las 6:40 PM, ofreciendo varias horas para apreciar el cielo sin interferencias significativas de la luz solar.