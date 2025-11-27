Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Salta Hoy

Mañana de clima en Salta

La clima matutino en Salta se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.5°C avanzando hacia un máximo de 21.2°C. La humedad alcanzará alrededor del 47%, mientras que los vientos podrían llegar a los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y durante la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 21.2°C y los vientos alcanzando su máxima de 8 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que ofrecerá una noche tranquila para los residentes de la región. La posibilidad de lluvias es prácticamente nula, con una probabilidad de precipitación de menos del 1%.

Observaciones astronómicas para Salta

Para los amantes de la astronomía, el amanecer se espera a las 8:03 AM, mientras el atardecer ocurrirá a las 6:40 PM, ofreciendo varias horas para apreciar el cielo sin interferencias significativas de la luz solar.