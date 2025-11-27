Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Diario

Condiciones del clima para hoy en Santa Cruz

Este jueves 27 de noviembre, Santa Cruz amanece con un clima predominantemente nuboso. Las temperaturas mínimas registradas son de 3.4°C. A lo largo de la mañana, el viento alcanzará una velocidad máxima de 16 km/h, añadiendo una fresca brisa a la sensación térmica. Humedad relativa del 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima permanecerá parcialmente nublado con máximas que rondarán los 7.3°C, sin precipitaciones esperadas. Durante la noche, los vientos pueden intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 06:40 y el atardecer a las 17:34, brindando alrededor de 10 horas de luz solar para disfrutar. Aproveche este tiempo para actividades al aire libre antes de que las temperaturas caigan hacia la noche.