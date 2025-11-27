Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:03

Condiciones del clima para hoy en Santa Cruz

Este jueves 27 de noviembre, Santa Cruz amanece con un clima predominantemente nuboso. Las temperaturas mínimas registradas son de 3.4°C. A lo largo de la mañana, el viento alcanzará una velocidad máxima de 16 km/h, añadiendo una fresca brisa a la sensación térmica. Humedad relativa del 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima permanecerá parcialmente nublado con máximas que rondarán los 7.3°C, sin precipitaciones esperadas. Durante la noche, los vientos pueden intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Navidad al mejor precio: supermercados liquidan productos con descuentos de hasta 35% y cuotas sin interés

Navidad al mejor precio: supermercados liquidan productos con descuentos de hasta 35% y cuotas sin interés

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 06:40 y el atardecer a las 17:34, brindando alrededor de 10 horas de luz solar para disfrutar. Aproveche este tiempo para actividades al aire libre antes de que las temperaturas caigan hacia la noche.