Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima y Meteorología

Pronóstico del clima en Santa Fe para el jueves 27 de noviembre de 2025

Hoy en Santa Fe, el clima mostrará un inicio del día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.9°C, llevándonos a una jornada fresca. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo las probabilidades a 0%. La humedad ambiental se situará en torno al 40%, ofreciendo una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones permanecerán parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán máximos de 18.5°C, creando un ambiente moderadamente cálido. Aunque no se pronostican lluvias, los vientos soplarán moderadamente con una velocidad máxima de 21 km/h, proporcionando una atmósfera refrescante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Dado el clima templado del día, se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea actividades al aire libre. Recuerde hidratarse adecuadamente, especialmente si participa en actividades físicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Este día nos ofrecerá un total de 10 horas y 7 minutos de luz solar, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

“El entorno climático de Santa Fe hoy es ideal para realizar caminatas matutinas y disfrutar de la naturaleza sin las incomodidades de precipitaciones o calor extremo.”