Más de la mitad del país está bajo alerta por fuertes tormentas: cómo seguirá el clima en la Ciudad y alrededores

Se prevé un domingo con mal clima y el Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos en varias zonas del país.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

Después de un sábado cargado de lluvia y una fuerte baja de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que en algunas zonas subía al nivel naranja, afectará a zonas de todo el país, incluido el AMBA. Solo las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran fuera del área afectada.

Gran parte del país estará bajo alerta por tormentas Foto: NA

Alerta por tormentas fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El lunes tendría lluvias en la madrugada, y luego regresaría el buen tiempo, con cielo mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto con marcas térmicas de entre 19 y 23 grados.

Para el martes se mantendría el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 19 y 28 grados.