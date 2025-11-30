Alerta amarilla por una poderosa tormenta en Buenos Aires: cuándo y a qué hora dejará de llover

El fin de semana comenzó con un marcado descenso de temperaturas y lluvias aisladas. El pronóstico del clima en Buenos Aires.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Continúa la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional en ciertos puntos de la provincia de Buenos Aires, anticipando que podrían haber tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes en un periodo corto de tiempo.

En el noroeste bonaerense, se experimentará actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas de viento que superan los 80 km/h. Se prevén acumulaciones de precipitación entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar estos valores en áreas puntuales.

Seguirá la lluvia durante el domingo. Foto: NA (Juan Vargas)

En este mismo sentido, el SMN insistió a la población la importancia de estar atentos a las actualizaciones y remarcó que se deberán tomar precauciones ante la Alerta Amarilla, evitando salir de sus casas y circulando con cuidado en rutas y caminos.

Fin de semana: cómo estará el clima en el AMBA en los próximos días

Domingo 30 de noviembre: se estima entre 10% y 40% de posibilidades de chaparrones durante la madrugada, que se incrementarán por la mañana. Por la tarde podrían darse las tormentas más fuertes, con 40% a 70% de probabilidad. Las precipitaciones disminuirán hacia la noche. La temperatura rondará entre 15° y 20°.

Lunes 1 de diciembre: el cielo seguirá mayormente nublado. La mínima será de 17° y la máxima de 23°.

Martes 2 de diciembre: se estima un cielo parcialmente nublado, sin chances de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 15° y 25°.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantiene entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas aisladas para el cierre del fin de semana.

El sábado 29 de noviembre habrá tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Las recomendaciones ante una tormenta en Buenos Aires