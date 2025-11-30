Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

En Tucumán, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 8.5°C al amanecer hasta alcanzar los 22.4°C durante la tarde. Habrá un viento moderado con ráfagas que pueden llegar a los 22 km/h. Es importante destacar la alta humedad del 80% que se mantendrá durante gran parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con cielo parcialmente cubierto, aunque sin previsión de lluvias. Las temperaturas se mantendrán cálidas, oscilando alrededor de los 22.4°C a medida que el día vaya avanzando. El viento persistirá levemente, con velocidades cercanas a los 7 km/h, manteniendo un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: El sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un largo día con bastante luz solar, ideal para disfrutar de actividades diurnas en la región.