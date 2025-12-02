Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Tiempo en Tucumán

martes, 2 de diciembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la mañana

En la mañana de hoy, Tucumán se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán entre los 8.5°C, con una humedad relativa del 41%. Es importante considerar que los vientos soplarán hasta a 22 km/h, más fuertes de lo habitual. Si estás planificando actividades al aire libre, te recomendamos consultar el clima regularmente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, la ciudad mantendrá su condición de cielo nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, mientras que la humedad aumentará ligeramente. Aunque las posibilidades de lluvia son bajas, siempre es útil llevar un abrigo ligero. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Para este martes 2 de diciembre de 2025, se sugiere llevar sombrilla y usar protección solar si piensas estar en exteriores durante el mediodía. Está planeado que el sol salga a las 08:06 AM, lo que puede ofrecer hermosos amaneceres para quienes decidan madrugar.