Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Tiempo en Tucumán

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la mañana

En la mañana de hoy, Tucumán se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán entre los 8.5°C, con una humedad relativa del 41%. Es importante considerar que los vientos soplarán hasta a 22 km/h, más fuertes de lo habitual. Si estás planificando actividades al aire libre, te recomendamos consultar el clima regularmente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, la ciudad mantendrá su condición de cielo nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, mientras que la humedad aumentará ligeramente. Aunque las posibilidades de lluvia son bajas, siempre es útil llevar un abrigo ligero. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Para este martes 2 de diciembre de 2025, se sugiere llevar sombrilla y usar protección solar si piensas estar en exteriores durante el mediodía. Está planeado que el sol salga a las 08:06 AM, lo que puede ofrecer hermosos amaneceres para quienes decidan madrugar.