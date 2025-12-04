Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Previsión Climática

Para este jueves 4 de diciembre de 2025, la clima en Tucumán se presenta con un amanecer que nos regala cielos parcialmente nubosos y temperaturas que alcanzarán un mínimo de 8.5°C. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, lo que permite que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En las horas de la tarde, las condiciones del tiempo seguirán dominadas por la parcial nubosidad con un aumento de las temperaturas que alcanzarán un máximo cercano a los 22.4°C. El viento, proveniente del noroeste, soplará a una velocidad de hasta 11 km/h. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender, preparando un ambiente fresco para el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Ante la probabilidad de cambios de temperatura a lo largo del día, se recomienda vestir en capas para mantenerse cómodo. Asimismo, no olvidar utilizar protección solar dada la previsión de cielo parcialmente despejado, y estar atentos a posibles ráfagas de viento durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

El sol hará su salida a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día largo para disfrutar de las actividades al aire libre.