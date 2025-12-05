Argentina, entre una ola de calor sofocante y la llegada de las tormentas: ¿hasta cuándo seguirán las altas temperaturas?

Mientras algunas provincias esperan llegar a los 40°C, otras se preparan para un fin de semana largo a puras lluvias. Los detalles.

Calor agobiante en Buenos Aires. Foto: NA

Argentina atraviesa un período de altas temperaturas que se intensificará en los próximos días, con temperaturas muy elevadas en todo el territorio nacional. Según el Servicio Meteorológico Nacional, con el correr de los días, esta ola de calor dará paso a un cambio brusco de condiciones con tormentas, lluvias y descenso térmico a partir del fin de semana.

Los especialistas señalan que el calor extremo no solo afectará al norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires -regiones donde se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados, muy por encima de los promedios del mes-, sino que se intensificará aún más en el NEA y el NOA.

En particular, las temperaturas más extremas se registrarán en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, donde las máximas podrían trepar hasta los 40 o 42 grados, consolidando a estas áreas como las más afectadas por la ola de calor. Además, las mínimas se mantendrán inusualmente altas, lo que dificultará el descanso nocturno y agravará el impacto del calor sobre la población, así como sobre los cultivos y el ganado.

A esto se suman las mínimas probabilidades de lluvia hasta el fin de semana, lo que impide el alivio térmico y contribuye a un ambiente cada vez más sofocante. Como resultado, el estrés térmico se sostiene y se profundiza, especialmente en las regiones agrícolas, donde los cultivos enfrentan una combinación de alta temperatura y falta de humedad.

Las primeras tormentas de diciembre en Argentina

Las primeras tormentas de diciembre llegarán con el avance de un sistema de inestabilidad desde el oeste del país, que inicialmente provocará lluvias sobre Mendoza, San Juan y San Luis a partir del viernes 5 de diciembre.

A partir del domingo 7 y hasta el lunes 8, este frente se desplazará hacia el centro y el noreste de Argentina, generando un aumento de la inestabilidad y un marcado descenso de las temperaturas. Entre el 7 de diciembre y el martes 9, las precipitaciones alcanzarán a la región de Cuyo, el noroeste del Chaco, la zona núcleo pampeana, el noreste y este de la provincia de Buenos Aires, y el sur de Entre Ríos.

El clima para el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

Se espera que el fin de semana largo tenga buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires. El calor será protagonista, aunque habrá cifras más bajas en comparación a la ola de calor que se padece durante la semana.

El clima para el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El sábado 6 de diciembre se espera una mínima de 23°, mientras que la máxima es de 28°. Con respecto a la nubosidad, se dará un cielo parcialmente nublado por la mañana, mientras que para el resto del día se espera uno mayormente nublado. Con respecto al domingo 7, habrá menos presencia del sol, pero seguirá el calor. La máxima estará en 27°, con un cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada.

Ambos días coinciden en que no tienen probabilidades de lluvias, que llegarán durante el lunes 8, uno de los últimos feriados del año.