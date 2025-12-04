Agua durante el fin de semana largo: qué día vuelve la lluvia en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico advirtió por la reaparición de precipitaciones, que llegarán en el descanso extendido que se darán en Argentina.

Lluvias torrenciales. Foto: NA/Damián Dopacio

La llegada de un fin de semana largo genera ilusión en muchas personas, que aprovechan para viajar o simplemente realizar planes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, un cambio en el pronóstico señala la aparición de nuevas lluvias, que pueden complicar salidas y obligar a quedarse dentro.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá precipitaciones durante uno de los días de descanso extendido en Argentina. Por esto mismo, resulta fundamental conocer los detalles de las previsiones para que este fenómeno no genere sorpresa.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Daniel Vides/NA.

Cuándo llueve durante el fin de semana largo en Buenos Aires

En detalle, el SMN apuntó al lunes 8 de diciembre como la jornada en que habrá agua en el territorio porteño y sus alrededores. Cabe recordar que es feriado en todo el país producto del Día de la Inmaculada Concepción de María.

La Ciudad de Buenos Aires tendrá lluvias aisladas durante el lunes 8 por la tarde y noche, con una probabilidad del 40%. Además, al agua se le suman ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que pueden complicar aún más el panorama.

El lunes 8 de diciembre habrá lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, el día tendrá un cielo mayormente nublado, con una variación en la temperatura de entre 18° y 21°. Justamente, se trata de la jornada más fresca dentro del fin de semana largo que comenzará el próximo sábado 6.

El clima para el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

Más allá de las lluvias, se espera que el fin de semana largo tenga buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires. El calor será protagonista, aunque habrá cifras más bajas en comparación a la ola de calor que se padece durante la semana.

El clima para el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El sábado 6 de diciembre se espera una mínima de 23°, mientras que la máxima es de 28°. Con respecto a la nubosidad, se dará un cielo parcialmente nublado por la mañana, mientras que para el resto del día se espera uno mayormente nublado.

Con respecto al domingo 7, habrá menos presencia del sol, pero seguirá el calor. La máxima estará en 27°, con un cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada.

Ambos días coinciden en que no tienen probabilidades de lluvias, que llegarán durante el lunes 8, uno de los últimos feriados del año.

Lluvia. Foto: X/Grok.

Por esto mismo, resulta fundamental seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para no toparse con sorpresas a la hora de llevar adelante planes en la Ciudad de Buenos Aires.