Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima diario

Condiciones climáticas actuales en Tucumán

Hoy, en Tucumán, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas están en torno a 8.5°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 22.4°C, asegurando así un día de variabilidad térmica moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, se espera que las condiciones se mantengan con cielos parcialmente nublados. Los vientos serán leves con una velocidad que podría alcanzar hasta los 11 km/h. La humedad relativa será también un factor a considerar, alcanzando un máximo de 80%, lo cual podría influir en la sensación térmica para algunos tucumanos.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, manteniendo un ambiente agradable. Con la caída del sol, es probable que la temperatura descienda gradualmente hacia los valores mínimos pronosticados de la jornada. El viento podría reducir su velocidad mientras la atmósfera se estabiliza para el descanso nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:06, y se ocultará en el horizonte a las 18:35, ofreciendo así una jornada diaria de iluminación natural promedio para disfrutar del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

En vista de las condiciones descritas, se aconseja a la población mantenerse hidratada durante las horas de mayor calor y considerar llevar una chaqueta ligera para las primeras y últimas horas del día. Estas precauciones ayudarán a cualquier actividad planificada al aire libre.