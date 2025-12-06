Llegan las tormentas y ¿se va el calor?: a qué hora llueve y cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre

En medio de una intensa ola de calor con temperaturas por encima de los 30 grados, los argentinos se preguntan cuándo llegarán las lluvias que podrían hacer bajar la temperatura. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional brindó detalles sobre cómo seguirá el clima el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las precipitaciones de la noche del viernes se le sumarán las de este sábado 6 de diciembre. Además, se espera que este día marque el inicio del descenso de las temperaturas, ya que la máxima será de 30 °C y la mínima de 21 °C.

Según el SMN, a las precipitaciones de la noche del viernes se le sumarán las de este sábado 6 de diciembre. Además, se espera que este día marque el inicio del descenso de las temperaturas, ya que la máxima será de 30 °C y la mínima de 21 °C.

A qué hora llueve este sábado 6 de diciembre

En detalle, el clima para la jornada será el siguiente:

Madrugada : el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura promedio de 21 grados.

Mañana : la nubosidad será igual que durante la madrugada, mientras que se espera una media de 25 °C.

Tarde : el punto más caluroso del día coincidirá con la llegadas de las lluvias. Se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% de las 14 a las 16 horas . Durante este momento del día harán 30 grados y habrá ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora provenientes del sector sureste.

Noche: no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura media de 23 °C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h desde el este.

Cómo sigue el clima en la semana: cuándo baja la temperatura

En cuanto a los días venideros, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lo siguiente:

Domingo 7 de diciembre : cielo mayormente nublado todo el día, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27. No se esperan lluvias, pero sí ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde/noche.

Lunes 8 de diciembre : el feriado contará con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que se esperan lluvias aisladas para la tarde y noche.

Martes 9 de diciembre: la temperatura oscilará entre los 18 y 26 grados, con un cielo que pasará de parcialmente a mayormente nublado y que contará con ráfagas de viento a la tarde/noche.

Temperaturas extremas: cómo prevenir un golpe de calor

En los días más calurosos, tomar medidas precautorias para evitar un golpe de calor es clave. La recomendación más habitual es mantenerse hidratado: se sugiere beber entre 2,5 y 3,5 litros de agua al día sin esperar a tener sed. También es aconsejable evitar el ejercicio o la exposición al sol en las horas de mayor intensidad (entre las 11 y las 16). Además, se debe usar ropa ligera, de colores claros y de fibras naturales para mantener el cuerpo fresco.

Asimismo, los expertos afirman que es crucial evitar bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden aumentar la deshidratación. En esta misma línea, la alimentación tiene que ser liviana, con frutas y verduras frescas, para que el organismo se mantenga bien nutrido sin generar calor interno adicional.

En caso de que se tenga que pasar tiempo bajo el sol inevitablemente, los entendidos en el tema recomiendan utilizar sombrero, protector solar y anteojos de sol para evitar quemaduras que podrían dificultar aún más la regulación de la temperatura.