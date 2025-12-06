Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima hoy

Este sábado en Tucumán, el clima será predominantemente parcialmente nuboso con vientos moderados alcanzando una velocidad máxima de 7 km/h. La temperatura mínima se registrará en 8.5°C durante las primeras horas del día, mientras que la humedad rondará el 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 22.4°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y la humedad será de alrededor del 80%. Los vientos seguirán soplando pero disminuirán a una velocidad cercana a los 4 km/h, manteniendo el ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:06 y se ocultará alrededor de las 18:35. Este ciclo solar nos regala un total de unas diez horas y media de luz en este día de diciembre.