Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Esta mañana en Tucumán, se prevé cielo parcialmente nuboso con una menor probabilidad de precipitaciones, alcanzando una máxima de 22.4°C. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C. Disfrute del día pero considere llevar un abrigo si sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con vientos que podrían alcanzar hasta los 11 km/h. Aunque la posibilidad de lluvias es baja, se recomienda prestar atención al viento y la humedad, que podría llegar al 80%. Revise las actualizaciones del clima si planea actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

A pesar del clima benigno que se espera, llevar un paraguas siempre es un buen consejo. Asimismo, no olvide hidratarse y estar al tanto de las actualizaciones meteorológicas.