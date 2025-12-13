Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En la mañana de hoy en Tucumán, tendremos un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre 8.5°C y 22.4°C, un rango que se sitúa cómodo para realizar actividades al aire libre. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 22 km/h, lo cual puede dar una sensación térmica algo más fresca. Para más detalles sobre el clima actualizado, puedes visitar nuestra sección dedicada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con

a una cobertura de nubes parcial, manteniendo esa sensación de frescura por la bajada de la temperatura. Se espera que las condiciones sean similares, sin lluvia prevista, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de 22 km/h, lo cual pueden provocar que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir por la tarde o noche, ya que las temperaturas pueden descender. Aprovecha las condiciones estables para planificar actividades al aire libre, asegurándote de tomar las precauciones necesarias ante el viento. Aunque no se espera lluvia, siempre es bueno estar preparado para cualquier eventualidad climática.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

Hoy el amanecer en Tucumán ocurrió a las 08:06 y el ocaso será a las 18:35, brindándonos un día de una duración moderada. La salida de la luna se produjo a las 17:56 y se esconderá nuevamente a las 07:33 del siguiente día. Estas condiciones astronómicas ofrecen una excelente oportunidad para observar el cielo nocturno si las condiciones climáticas lo permiten.