Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En este clima, la mañana en Buenos Aires se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que oscilarán alrededor de los 5.6°C. Es un comienzo del día fresco, con una sensación agradable para actividades al aire libre. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad aproximada de 10 km/h, lo que proporcionará un ambiente ligeramente ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos y un aumento en la temperatura hasta alcanzar un máximo de 15.7°C. Los vientos seguirán soplando ligeramente, ofreciendo un respiro del calor. En la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, proporcionando una velada templada y despejada excelente para actividades recreativas bajo el cielo de Buenos Aires.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Buenos Aires está previsto para las 07:52, mientras que el atardecer llegará a las 17:06. Estas horas proveen una duración de luz solar bastante equilibrada para disfrutar de la ciudad.