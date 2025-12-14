Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima estará afectado por condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Se espera que las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C, aumentando gradualmente hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, acompañando a vientos predominantes del noroeste que alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, lo que hará que sea un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad alcanzará un pico del 65%, ofreciendo una sensación moderada en el ambiente. Es un día ideal para disfrutar de los espacios abiertos.

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el ocaso se espera a las 18:33. Para los aficionados a la astronomía, la fase de la luna es nueva, proporcionando cielos oscuros para la observación de estrellas.