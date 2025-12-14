Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Catamarca, el clima estará afectado por condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Se espera que las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C, aumentando gradualmente hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, acompañando a vientos predominantes del noroeste que alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, lo que hará que sea un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad alcanzará un pico del 65%, ofreciendo una sensación moderada en el ambiente. Es un día ideal para disfrutar de los espacios abiertos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el ocaso se espera a las 18:33. Para los aficionados a la astronomía, la fase de la luna es nueva, proporcionando cielos oscuros para la observación de estrellas.