Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Previsión diaria

Pronóstico del tiempo para Chubut hoy

Hoy en Chubut, el clima presentará características muy templadas. Durante la mañana, el día se desarrollará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante este horario se mantendrán alrededor de los 7.3°C, haciendo de la mañana un periodo fresco para realizar actividades al aire libre. Los vientos tendrán una velocidad de 31 km/h, por lo que se sentirá una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con máximas que alcanzarán hasta los 14.7°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será notable, manteniéndose en torno al 47%. El viento se intensificará ligeramente alcanzando rachas de hasta 52 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se planean actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Para quienes planean salir, es aconsejable llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas matutinas, y un paraguas, ya que aunque la probabilidad de lluvia es baja, no está de más estar prevenidos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

La salida del sol está prevista a las 05:57 horas mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:28 horas. Esta información es vital para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.