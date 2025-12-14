Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con una perspectiva de cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas comenzarán con un mínimo alrededor de 8.6°C, ofreciendo un aire fresco al iniciar el día. La humedad se mantendrá en un valor considerable del 78%, lo que proporciona una leve sensación de humedad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielos cubiertos con intervalos nubosos. Las temperaturas podrían llegar a un pico máximo de 16°C. Los vientos se mantendrán en calma con una velocidad máxima de 8 km/h. En la noche, el clima se tornará más fresco, mientras los cielos parcialmente despejados permitirán observar un poco mejor las condiciones astronómicas.

Observaciones astronómicas sugieren que el sol tiene previsto esconderse a las 17:50. Este será un momento óptimo para disfrutar del atardecer cotidiano de la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El amanecer está programado para las 07:57 y el atardecer acontecerá alrededor de las 17:50. Un día ideal para llevar abrigo al salir, dada la variabilidad de temperaturas e incrementos de humedad a lo largo de la jornada.