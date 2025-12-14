Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas que alcanzarán un mínimo de 7.3°C. La humedad será moderada, llegando al 54%. Durante la mañana, los vientos serán leves, con velocidades de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, se mantendrán condiciones similares con cielos que continúan parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El sol en Córdoba saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades diurnas antes de comenzar la semana laboral.