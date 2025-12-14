Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

El día en Corrientes comenzará con una temperatura mínima de 8.2°C. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso y la temperatura máxima alcanzará los 18.8°C. La humedad será del 94%. Los vientos soplarán del sureste con una velocidad de 9 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, con una temperatura promedio sosteniéndose en torno a los 18°C. Los vientos continuarán a una velocidad constante y la humedad se mantendrá elevada, favoreciendo una sensación térmica algo más fresca.