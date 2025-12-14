Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Entre Ríos, el clima estará marcado por un día mayormente parcialmentenuboso con temperaturas agradables. Durante la mañana, se alcanzará una temperatura mínima de 7.8°C. Con una probabilidad de precipitación del 0%, se espera que el día continúe sin lluvias significativas, mientras que la humedad alcanzará el 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, la temperatura subirá hasta los 17.2°C, con una humedad del 42% que proporcionará un ambiente algo húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que podría generar brisas suaves. Al llegar la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin precipitaciones a la vista.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:27 horas, y se pondrá a las 18:05, brindándonos un día más corto para disfrutar de las actividades al aire libre. La luna también aportará su brillo, alzándose en el cielo a las 17:22 y ocultándose a las 07:58 del día siguiente.