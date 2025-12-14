Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima detallado

Hoy en Formosa, el clima presentará condiciones generalmente estables por la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con intervalos de sol ocasionales. Las temperaturas matinales rondarán los 7.9°C, aumentando gradualmente a medida que nos acercamos al mediodía. Se recomienda salir abrigado durante las primeras horas del día, ya que el ambiente puede sentirse un tanto fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, aunque las temperaturas máximas alcanzarán cerca de los 20.5°C, ofreciendo una sensación térmica más cálida. El viento será ligero, con una velocidad moderada que no debería superar los 22 km/h. Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender. Se espera una humedad relativa alta, alcanzando un 96%, lo cual podría intensificar la sensación térmica fresca. El atardecer está programado para alrededor de las 18:08 horas, completando un día sin registro significativo de precipitaciones ni lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 07:37 horas y se pondrá a las 18:08 horas. Para los amantes de las observaciones astronómicas, la salida de la luna está prevista a las 17:29 horas, con su puesta a las 07:02 horas del día siguiente. Este ciclo lumínico ofrecerá una oportunidad interesante para quienes disfrutan del cielo nocturno.