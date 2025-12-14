Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 4.2°C como mínima y llegando a una máxima de 18.4°C. A lo largo del día, no se espera lluvia, con un nivel de humedad del 46%. Los vientos serán moderados, alcanzando máximos de 10 km/h, lo que propiciará un ambiente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará con su tendencia de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas seguirán estables, manteniéndose entre los 4.2°C y 18.4°C. No se pronostican precipitaciones, pero la velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h. Esta noche, la luna estará visible y su fase será una importante característica para los amantes de la observación astronómica.