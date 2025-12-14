Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Las temperaturas estarán frescas, oscilando entre los 4.2°C como mínima y llegando a una máxima de 18.4°C. A lo largo del día, no se espera lluvia, con un nivel de humedad del 46%. Los vientos serán moderados, alcanzando máximos de 10 km/h, lo que propiciará un ambiente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará con su tendencia de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas seguirán estables, manteniéndose entre los 4.2°C y 18.4°C. No se pronostican precipitaciones, pero la velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h. Esta noche, la luna estará visible y su fase será una importante característica para los amantes de la observación astronómica.