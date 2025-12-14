Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica

En La Pampa, el clima para la mañana de hoy se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.1°C. A lo largo del día, se espera que las condiciones sean moderadas sin un cambio significativo en la nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

El día continuará con un cielo parcialmente nuboso avanzando hacia la tarde y noche. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 18.4°C, creando un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre. Se aconseja estar preparados para vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 29 km/h, asegurando protección en caso de que se buscan actividades al aire libre.

Considerando los vientos, siempre es recomendable asegurar objetos que puedan volarse y tener cuidado en lugares expuestos.