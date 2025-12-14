Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:02

En La Pampa, el clima para la mañana de hoy se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.1°C. A lo largo del día, se espera que las condiciones sean moderadas sin un cambio significativo en la nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

El día continuará con un cielo parcialmente nuboso avanzando hacia la tarde y noche. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 18.4°C, creando un ambiente muy agradable para disfrutar al aire libre. Se aconseja estar preparados para vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 29 km/h, asegurando protección en caso de que se buscan actividades al aire libre.

Considerando los vientos, siempre es recomendable asegurar objetos que puedan volarse y tener cuidado en lugares expuestos.