Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:02

Estado del tiempo en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con cielos mayormente nublados durante la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de los 6°C. Los vientos soplarán del suroeste a una velocidad promedio de 10 km/h, ofreciendo un ambiente fresco. La humedad se mantendrá cerca del 40%, proporcionando una atmósfera parcialmente seca a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el escenario climático no variará mucho, con las máximas alcanzando los 21.1°C. Se espera que los vientos mantengan su curso constante, alcanzando ráfagas máximas de 21 km/h. Aunque el día comenzará con mayor nubosidad, las nubes se disiparán ligeramente hacia la noche. A pesar de esto, la probabilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose prácticamente nula con un 0% de posibilidad de lluvias.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 18:35. La fase lunar para este día será denominada como 'despejada'. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar así de un total de unas 10 horas de luz natural.