Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima diario

Estado del tiempo en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con cielos mayormente nublados durante la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de los 6°C. Los vientos soplarán del suroeste a una velocidad promedio de 10 km/h, ofreciendo un ambiente fresco. La humedad se mantendrá cerca del 40%, proporcionando una atmósfera parcialmente seca a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el escenario climático no variará mucho, con las máximas alcanzando los 21.1°C. Se espera que los vientos mantengan su curso constante, alcanzando ráfagas máximas de 21 km/h. Aunque el día comenzará con mayor nubosidad, las nubes se disiparán ligeramente hacia la noche. A pesar de esto, la probabilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose prácticamente nula con un 0% de posibilidad de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 18:35. La fase lunar para este día será denominada como 'despejada'. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar así de un total de unas 10 horas de luz natural.