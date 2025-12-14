Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Mendoza, el clima nos anticipa una jornada con condiciones muy variadas. Durante la mañana, tendremos cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas que llegarán a los 6.6°C. La humedad estará en alrededor del 62%, lo que anuncia un ambiente bastante seco. Los vientos se presentarán moderados con una velocidad máxima de 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, la situación del tiempo no cambiará mucho, permaneciendo con cielos mayormente nubosos mientras que las temperaturas se elevarán hasta los 17.5°C. Las ráfagas de viento continuarán siendo significativas, de hasta 13 km/h, pero el ambiente se mantendrá estable. Aunque no se esperan precipitaciones, el índice de humedad permanecerá en torno al 62%. Es recomendable mantener una buena hidratación debido a las condiciones secas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para los aficionados a la astronomía, hoy el sol hará su aparición a las 08:05 y se ocultará a las 18:35. Estos horarios ofrecen una oportunidad excelente para disfrutar del cielo claro durante el día, siendo ideal para observar detalles astronómicos si las condiciones meteorológicas lo permiten. Mencionaremos, en un futuro pronóstico, cómo estas frías, pero claras, condiciones persistirán en la región.