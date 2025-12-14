Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Condiciones meteorológicas

Hoy en Neuquén, los primeros rayos del sol se observarán a las 8:47 de la mañana, marcando el inicio de un día con clima predominantemente claro pero con algunas nubes dispersas. La temperatura mínima rondará los 4.9°C, lo que sugiere un comienzo de día fresco. A medida que avance la jornada, la máxima alcanzará unos agradables 17°C, ideal para aprovechar actividades al aire libre. Vientos suaves soplarán en dirección noroeste alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, aportando una refrescante brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que transcurra la tarde, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, aportando un relieve visual al escenario climático. La humedad relativa irá en aumento, alcanzando un porcentaje del 75%, lo que podría hacer sentir un poco más el calor vespertino. La velocidad del viento se reducirá hacia la noche, con gustos que podrían llegar a los 15 km/h, esto acompañado de una temperatura ya más baja de alrededor de 10°C. Un buen momento quizás para llevar un abrigo ligero si planeas actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para quienes gusten de observar el paisaje celestial, el anochecer llegará a las 18:16, lo que permitirá disfrutar de unas horas más de luz antes de que la noche llene el cielo con su manto estrellado. Este ciclo solar marca el ritmo al que se adapta el clima y las actividades en Neuquén.